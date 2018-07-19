Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности, мяч на стороне США - спецпредставитель президента РФ

Президенты России и США понимают необходимость диалога по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

"В принципе оба лидера понимают, что нужен диалог. Вот главная, принципиальная договоренность, а как уже американцы сумеют конкретизировать это общее понимание о необходимости разговора между Соединенными Штатами и Москвой, это теперь уже они должны дать нам ответные сигналы", - сказал А.Крутских журналистам.

"Если они готовы вступить в переговоры, то мы к этому открыты, но кибермяч на их стороне в виде наших предложений", - подчеркнул он.

Он отметил, что новый раунд консультаций по вопросам кибербезопасности взамен того, который был сорван по инициативе американской стороны в конце февраля текущего года, "не может быть назначен".

"Переговоры есть продукт согласия двух сторон. Поэтому наши все предложения американцам переданы и несколько раз. Теперь от американцев зависит конкретно на уровне экспертов или на политическом уровне они готовы ли прореагировать", - заключил он.