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Транспорт и связь 19.07.2018 18:16

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности, мяч на стороне США - спецпредставитель президента РФ

Президенты России и США понимают необходимость диалога по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

"В принципе оба лидера понимают, что нужен диалог. Вот главная, принципиальная договоренность, а как уже американцы сумеют конкретизировать это общее понимание о необходимости разговора между Соединенными Штатами и Москвой, это теперь уже они должны дать нам ответные сигналы", - сказал А.Крутских журналистам.

"Если они готовы вступить в переговоры, то мы к этому открыты, но кибермяч на их стороне в виде наших предложений", - подчеркнул он.

Он отметил, что новый раунд консультаций по вопросам кибербезопасности взамен того, который был сорван по инициативе американской стороны в конце февраля текущего года, "не может быть назначен".

"Переговоры есть продукт согласия двух сторон. Поэтому наши все предложения американцам переданы и несколько раз. Теперь от американцев зависит конкретно на уровне экспертов или на политическом уровне они готовы ли прореагировать", - заключил он.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]