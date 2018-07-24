Российский миллиардер Алишер Усманов активно изучает возможность продажи своего 30-процентного пакета акций футбольного клуба "Арсенал", убедившись в невозможности приобретения контрольного пакета, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
А.Усманов, чтобы увеличить свою долю, делал ранее предложения американскому предпринимателю Стэну Кронке, который владеет контрольным пакетом, но тот отказывался от переговоров.
Российский бизнесмен по-прежнему не входит в совет директоров клуба, несмотря на то, что он является держателем второго по величине пакета и впервые купил акции "Арсенала" еще в 2007 г. В апреле 2017 г. А.Усманов обратился к С.Кронке с предложением выкупить его 67%-ную долю в "Арсенале" за $1,3 млрд, но американский бизнесмен оферту не принял.
В октябре прошлого года, пишет FT, сам А.Усманов отказался продать свой пакет С.Кронке за 525 млн фунтов.
А.Усманов говорил, что хотел бы продать свой пакет любому покупателю, который разделяет его взгляды на развитие футбольного клуба, но не С.Кронке.
Пока неизвестно, начал ли уже А.Усманов переговоры с заинтересованными сторонами. "Логичный покупатель" пакета - тот же С.Кронке, говорит источник FT.
А.Усманов критиковал ранее владельцев "канониров" за недостаточные инвестиции в развитие команды. При этом он всегда публично поддерживал Арсена Венгера - самого успешного тренера в истории "Арсенала", руководившего командой более 20 лет. В новый сезон "Арсенал", не становившийся чемпионом Англии с 2004 г., вступает с новым тренером - испанцем Унаи Эмери.
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