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Дальнее зарубежье 25.07.2018 16:34

Макрон взял на себя ответственность за скандал со своим помощником

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за инцидент со своим бывшим помощником Александром Беналлом, которого обвиняют в избиении участников майской демонстрации в Париже, сообщили в среду французские СМИ.

"Французская Республика - пример для подражания - не прячет свои ошибки. Если они (общественность - ИФ) хотят, чтобы кто-то взял ответственность, то этот человек перед вами", - приводят СМИ слова французского лидера.

При этом Э.Макрон отметил, что "отвечает только перед народом Франции".

На минувшей неделе французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении А.Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека и девушки в Париже в ходе майской демонстрации.

В свою очередь, французские СМИ, опубликовавшие видеозапись произошедшего, сообщали, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надев каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязал потасовку с молодыми людьми в ходе демонстрации в Париже".

А.Беналла в ходе предвыборной кампании Э.Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец принял решение об увольнении А.Беналла.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]