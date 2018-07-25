Макрон взял на себя ответственность за скандал со своим помощником

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за инцидент со своим бывшим помощником Александром Беналлом, которого обвиняют в избиении участников майской демонстрации в Париже, сообщили в среду французские СМИ.
"Французская Республика - пример для подражания - не прячет свои ошибки. Если они (общественность - ИФ) хотят, чтобы кто-то взял ответственность, то этот человек перед вами", - приводят СМИ слова французского лидера.
При этом Э.Макрон отметил, что "отвечает только перед народом Франции".
На минувшей неделе французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении А.Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека и девушки в Париже в ходе майской демонстрации.
В свою очередь, французские СМИ, опубликовавшие видеозапись произошедшего, сообщали, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надев каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязал потасовку с молодыми людьми в ходе демонстрации в Париже".
А.Беналла в ходе предвыборной кампании Э.Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец принял решение об увольнении А.Беналла.
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