Отношения РФ и Турции находятся на подъеме, в том числе в области преодоления сирийского кризиса - Путин

Президенты РФ и Турции Владимир и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили, что отношения двух стран находятся на подъеме.
"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты", - заявил в.Путин.
Российский лидер провел беседу со своим турецким коллегой на полях саммита БРИКС в ЮАР.
Он отметил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита в ЮАР.
"Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе", - сказал Путин.
Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.
"Между нашими странами, между Турцией и Россией во всех областях - это касается как и военной, так и торговой, культурной и туристической сферы, одним словом во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро", - сказал Р.Т.Эрдоган. Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.
"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов", - сообщил он.
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