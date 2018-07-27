Отношения РФ и Турции находятся на подъеме, в том числе в области преодоления сирийского кризиса - Путин

Президенты РФ и Турции Владимир и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили, что отношения двух стран находятся на подъеме.

"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты", - заявил в.Путин.

Российский лидер провел беседу со своим турецким коллегой на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Он отметил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита в ЮАР.

"Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе", - сказал Путин.

Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.

"Между нашими странами, между Турцией и Россией во всех областях - это касается как и военной, так и торговой, культурной и туристической сферы, одним словом во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро", - сказал Р.Т.Эрдоган. Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.

"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов", - сообщил он.