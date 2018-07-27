Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 36° 30 Июл 26° 36°

Регион 27.07.2018 09:40

Отношения РФ и Турции находятся на подъеме, в том числе в области преодоления сирийского кризиса - Путин

Президенты РФ и Турции Владимир и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили, что отношения двух стран находятся на подъеме.

"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты", - заявил в.Путин.

Российский лидер провел беседу со своим турецким коллегой на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Он отметил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита в ЮАР.

"Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе", - сказал Путин.

Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.

"Между нашими странами, между Турцией и Россией во всех областях - это касается как и военной, так и торговой, культурной и туристической сферы, одним словом во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро", - сказал Р.Т.Эрдоган. Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.

"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов", - сообщил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Россия готова оказать Греции помощь в преодолении последствий пожаров - Путин Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков Путин принял предложение правительства РФ о подписании Конвенции о правовом статусе Каспия Путин в пятницу будет заниматься вопросами АПК; предстоит еще один международный телефонный разговор - Песков Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин Кадыров выступает за продление сроков полномочий Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]