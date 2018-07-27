Лидеры БРИКС высказались за активизацию гуманитарной помощи Сирии - Путин

Лидеры стран БРИКС положительно восприняли предложение России активнее участвовать в оказании гуманитарной помощи Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Говорили, конечно, и о Сирии. Коллеги восприняли положительно наше предложение активнее участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Это абсолютно естественная вещь", - добавил президент РФ.