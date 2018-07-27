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СНГ 27.07.2018 19:03

Лидеры БРИКС высказались за активизацию гуманитарной помощи Сирии - Путин

Лидеры стран БРИКС положительно восприняли предложение России активнее участвовать в оказании гуманитарной помощи Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Говорили, конечно, и о Сирии. Коллеги восприняли положительно наше предложение активнее участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Это абсолютно естественная вещь", - добавил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИКС, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]