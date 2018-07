РФ не отказывается от доллара, но вынуждена учитывать санкционные риски при размещении резервов - Путин

Россия не отказывается от использования доллара, поскольку на текущий момент он является универсальной резервной валютой и ему нет полноценной альтернативы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не отказывается от доллара, доллар - это универсальная резервная валюта. Более или менее на это может претендовать евро, но и то не в полном объеме. Поэтому мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о сокращении вложений РФ в казначейские облигации США.

"Что касается резервных валют вообще, то уже появляются региональные резервные валюты. В известном смысле такую роль играет и российский рубль применительно к странам СНГ или ЕврАзЭС. Но вообще любая национальная валюта, она настолько сильна и хороша, насколько сильна и хороша экономика, которая за ней стоит. Из этих фундаментальных вещей мы должны исходить", - отметил президент.

Как сообщалось, Россия на фоне введения новых американских санкций в начале апреля резко сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries). Согласно данным американского министерства финансов, в апреле инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. За последние годы это рекордное снижение за месяц как в абсолютном, так и в процентном выражении. В мае эта тенденция продолжилась: РФ сократила вложения в US Treasuries до $14,9 млрд, впервые за много лет покинув список крупнейших держателей американского госдолга.

"Мы должны минимизировать риски, мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными, по сути, ограничениями. Мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать", - сказал В.Путин на пресс-конференции.

"Что касается доллара как резервной валюты, вот об этой проблеме, а это становится проблемой, говорим не только мы. Если вы думаете, что это инициатива России, вы заблуждаетесь. Очень многие страны в мире сейчас говорят именно об этом - о том, что нужно расширять возможности мировых финансов, мировой экономики и создавать новые резервные валюты. Это будет делать мировую экономику и мировые финансы более устойчивыми, это абсолютно очевидная вещь", - добавил президент.

Новая структура вложений РФ на данный момент неизвестна. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце июня отказалась от конкретных комментариев по этому вопросу, дав стандартный в таких случаях ответ - ЦБ раскрывает информацию о размещении резервов с временным лагом в полгода. "Куда мы вкладываем деньги - мы даем с лагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов, и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные - будет видна новая структура", - отметила она.