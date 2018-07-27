В Белом доме заявляют о готовности Трампа ехать в Москву после официального приглашения

Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения официального приглашения, сообщило в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
"Он (президент Д.Трамп - ИФ) открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила С.Сандерс.
Кроме того, она подтвердила, что "президент Трамп ждет визита президента Путина в Вашингтон после 1 января следующего года".
Ранее В.Путин отметил, что российская сторона готова пригласить Д.Трампа в Москву. "Он (Д.Трамп) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - сказал президент РФ.
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы провести следующий саммит президентов США и РФ в 2019 году. "Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти после окончания "охоты на ведьм" по "российскому делу", поэтому мы согласились, что она (встреча - ИФ) будет в следующем году", - заявил Дж.Болтон.
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