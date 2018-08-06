ЕС сожалеет в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана - заявление

ЕС выражает сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "работает и выполняет свою цель". СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, крайне важной для безопасности Европы, региона и всего мира".

ЕС ожидает, что Иран будет в полной мере соблюдать свои обязательства по атому в рамках СВПД.

В понедельник подходит к концу срок, за который США должны восстановить первую часть санкций против Ирана. Ранее директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Снятие санкций с Ирана является "неотъемлемой частью" договоренностей с Ираном, которая нацелена не только на улучшение торговых и экономических отношений с Ираном, но и на улучшение жизни иранских граждан, отмечают авторы заявления.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный Блокирующий устав, говорится в заявлении.

Еврокомиссия ранее сообщала, что Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Цель состоит в том, чтобы принять меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США.

Санкции США против Ирана будут восстановлены во вторник в 00:01 по летнему восточному времени (08:01 ).