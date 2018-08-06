Китай повышает розничные цены на бензин и дизтопливо с 7 августа

Китай со вторника увеличивает розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с подорожанием нефти на мировых рынках и ослаблением курса юаня к доллару США, сообщает агентство "Синьхуа".
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение повысить стоимость тонны автомобильного топлива на 70 юаней (примерно $10).
КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.
Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компаний страны - PetroChina, Sinopec и CNOOC - надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.
Комитет в настоящий момент тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать его.
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