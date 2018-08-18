Антониу Гутерриш соболезнует в связи с кончиной Кофи Аннана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН и нобелевского лауреата Кофи Аннана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в субботу.
"Кофи Аннан был направляющей силой добра. С глубоким прискорбием я узнал о его кончине. Во многих отношениях Кофи Аннан был самой ООН. Он поднимался по служебной лестнице, чтобы вести организацию в новое тысячелетие с несравнимым достоинством и решительностью", - говорится в заявлении А.Гутерриша.
"Он всегда оставался тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за советом и мудростью, и я знал, что я не одинок. Он давал людям пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшему миру... Его наследие всегда будет оставаться для всех нас настоящим вдохновением", - отметил генсек ООН.
Ранее стало известно, что К.Аннан ушел из жизни в возрасте 60 лет после непродолжительной болезни.
В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН и занимал этот пост до 2006 года. В 2001 году К.Аннану была присуждена Нобелевская премия мира. Норвежский нобелевский комитет тогда отметил, что К.Аннан "больше, чем кто-либо, способствовал обновлению Организации". В 2011 году К.Аннан выполнял обязанности спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений