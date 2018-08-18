Антониу Гутерриш соболезнует в связи с кончиной Кофи Аннана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН и нобелевского лауреата Кофи Аннана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в субботу.

"Кофи Аннан был направляющей силой добра. С глубоким прискорбием я узнал о его кончине. Во многих отношениях Кофи Аннан был самой ООН. Он поднимался по служебной лестнице, чтобы вести организацию в новое тысячелетие с несравнимым достоинством и решительностью", - говорится в заявлении А.Гутерриша.

"Он всегда оставался тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за советом и мудростью, и я знал, что я не одинок. Он давал людям пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшему миру... Его наследие всегда будет оставаться для всех нас настоящим вдохновением", - отметил генсек ООН.

Ранее стало известно, что К.Аннан ушел из жизни в возрасте 60 лет после непродолжительной болезни.

В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН и занимал этот пост до 2006 года. В 2001 году К.Аннану была присуждена Нобелевская премия мира. Норвежский нобелевский комитет тогда отметил, что К.Аннан "больше, чем кто-либо, способствовал обновлению Организации". В 2011 году К.Аннан выполнял обязанности спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.