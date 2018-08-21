Путин заявляет о важности доверительных отношений между военными разных стран

Противостоять угрозам и обеспечить глобальную стабильность можно только в атмосфере доверия между оборонными ведомствами разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем в видеообращении к участникам форума "Армия-2018" президент отметил, что это мероприятие собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, а также содействует укреплению партнёрских контактов между оборонными ведомствами разных стран.

"Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", - сказал В.Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.