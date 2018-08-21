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СНГ 21.08.2018 15:14

Путин заявляет о важности доверительных отношений между военными разных стран

Противостоять угрозам и обеспечить глобальную стабильность можно только в атмосфере доверия между оборонными ведомствами разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем в видеообращении к участникам форума "Армия-2018" президент отметил, что это мероприятие собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, а также содействует укреплению партнёрских контактов между оборонными ведомствами разных стран.

"Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", - сказал В.Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМИЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]