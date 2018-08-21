Власти США одобрили продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва в период с 1 октября по 30 ноября, говорится в сообщении министерства энергетики страны.

Продажа части топлива из резерва предусматривалась бюджетным законом от 2015 года и законом о здравоохранении от 2016 года. Также власти могут решить выставить на продажу дополнительно до 30 млн баррелей, если предложение на рынке сильно сократится ввиду санкций против Ирана.

"Тот факт, что для продажи нефти из стратегических запасов была выбрана самая ранняя дата из всех возможных в соответствии с постановлениями правительства, отражает опасения президента Дональда Трампа в связи с возможным дефицитом топлива на рынке после восстановления иранских санкций", - говорится в обзоре компании ClearView Energy Partners.

Стратегический резерв был создан в 1970-е годы, когда экономика США оказалась парализованной после отказа мусульманских стран продавать ей нефть в ответ на поддержку Израиля в Войне Судного дня. Объем запасов в резерве оценивается в 660 млн баррелей. Топливо из него берется в чрезвычайных случаях - например, во время урагана "Катрина" в 2005 году или при обвале поставок из Ливии в 2011 году.

Предполагается, что объем резервов будет сокращен до 410 млн баррелей к 2027 году, а средства от продажи топлива поступят в федеральный бюджет США.