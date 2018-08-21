В Москве ожидают, что США конкретизируют свои условия сотрудничества с РФ - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен конкретизировать свои ожидания от России по вопросам сотрудничества с Москвой в рамках урегулирования в Сирии и на Украине.

В ходе общения с журналистами Д.Пескова попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который, озвучивая условия отмены санкций в отношении РФ, заявил, что это произойдет, если Россия согласится с условиями сотрудничества, в том числе по Сирии и Украине.

"Мы слышим много различных заявлений, но тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше мы приветствуем какие-то конкретные действия", - сказал Д.Песков.

Что касается сирийского трека, то, подчеркнул Д.Песков, ни одна страна мира не вносит такого вклада в политико-дипломатическое урегулирование кризиса в этом государстве как Россия.

"Поэтому здесь, безусловно, нужно понимать, о чем идет речь", - сказал Д.Песков, комментируя заявление Д.Трампа.

Что же касается Украины, то, подчеркнул пресс-секретарь, действительно, "там ситуация с кризисом изрядно заморозилась".

"Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования, поэтому тоже здесь нужно как-то конкретизировать, что имеется в виду, что ожидается от России в плане украинских дел, и почему ничего не ожидается от киевских властей", - сказал Д.Песков.