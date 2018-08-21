Лавров отверг утверждения о планах России использовать талибов против ИГИЛ в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг утверждения о том, что Россия планирует использовать талибов для борьбы с ИГИЛ в Афганистане.

"Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГИЛ", - сказал С.Лавров во вторник на пресс-конференции в Сочи.

Министр подчеркнул, что Россия борется с ИГИЛ всеми имеющимися средствами.

"Мы поддерживаем Сирию в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", - отметил С.Лавров.