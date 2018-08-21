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Дальнее зарубежье 21.08.2018 18:19

Лавров отверг утверждения о планах России использовать талибов против ИГИЛ в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг утверждения о том, что Россия планирует использовать талибов для борьбы с ИГИЛ в Афганистане.

"Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГИЛ", - сказал С.Лавров во вторник на пресс-конференции в Сочи.

Министр подчеркнул, что Россия борется с ИГИЛ всеми имеющимися средствами.

"Мы поддерживаем Сирию в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", - отметил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТАЛИБЫ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]