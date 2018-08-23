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Регион 23.08.2018 15:32

Еврокомиссия приступает к реализации проектов помощи развитию Ирана

Европейская комиссия утвердила в четверг первую серию проектов стоимостью 18 млн евро, из которых 8 млн евро предназначены для частного сектора с целью поддержать устойчивое экономическое и социальное развитие Ирана.

"Сотрудничество получило развитие в многочисленных секторах с тех пор, как отношения между ЕС и Ираном были перезапущены в результате соглашения по иранскому атому. Мы решительно настроены продолжать его, и этот новый комплекс мер призван углубить экономические и секторальные отношения в областях, которые принесут непосредственную пользу нашим гражданам", - заявила в связи с этим решением ЕК глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Согласно материалам Еврокомиссии, одобренные в Брюсселе проекты являются первыми из более обширных мер ЕС для Ирана на 50 млн евро, предназначенных помочь стране ответить на экономические и социальные вызовы. Эти меры планируются в рамках возобновленных сотрудничества и диалога между Евросоюзом и Ираном после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Проекты для частного сектора включают выделение помощи иранским малым и средним предприятиям и техническое содействие иранской организации по развитию торговли.

Первые 18 млн евро, кроме того, предназначены для технического содействия в области решения задач охраны окружающей среды (8 млн) и помощи в предупреждении и решении проблем, связанных с наркоманией (2 млн).

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПОМОЩЬ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]