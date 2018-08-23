Еврокомиссия приступает к реализации проектов помощи развитию Ирана

Европейская комиссия утвердила в четверг первую серию проектов стоимостью 18 млн евро, из которых 8 млн евро предназначены для частного сектора с целью поддержать устойчивое экономическое и социальное развитие Ирана.
"Сотрудничество получило развитие в многочисленных секторах с тех пор, как отношения между ЕС и Ираном были перезапущены в результате соглашения по иранскому атому. Мы решительно настроены продолжать его, и этот новый комплекс мер призван углубить экономические и секторальные отношения в областях, которые принесут непосредственную пользу нашим гражданам", - заявила в связи с этим решением ЕК глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Согласно материалам Еврокомиссии, одобренные в Брюсселе проекты являются первыми из более обширных мер ЕС для Ирана на 50 млн евро, предназначенных помочь стране ответить на экономические и социальные вызовы. Эти меры планируются в рамках возобновленных сотрудничества и диалога между Евросоюзом и Ираном после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Проекты для частного сектора включают выделение помощи иранским малым и средним предприятиям и техническое содействие иранской организации по развитию торговли.
Первые 18 млн евро, кроме того, предназначены для технического содействия в области решения задач охраны окружающей среды (8 млн) и помощи в предупреждении и решении проблем, связанных с наркоманией (2 млн).
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений