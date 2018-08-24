ИГИЛ концентрируются на новых источниках финансирования - Небензя

Группировка "Исламское государство" концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический бизнес, сельское хозяйство, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"После нанесения ущерба системе контрабанды углеводородами террористы сконцентрировались на новых источниках финансовой и материально-технической подпитки. Фиксируются факты спекуляции на фондовых биржах и стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

В.Небензя отметил, что "игиловцы активно вкладывают в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании".

Кроме того, по его словам, террористическая группировка "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана".

"Более того, ИГИЛ по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, действующих под прикрытием благотворительных фондов, религиозных организаций и других неправительственных структур", - подчеркнул он.

В.Небензя также заявил, что продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружений ИГИЛ извне, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран".

"Рассчитываем предметно обсудить пути решения проблемы на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", организуемой в Москве 3-4 сентября этого года", - отметил постпред РФ при ООН.