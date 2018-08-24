Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 31° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 22° 30°

Дальнее зарубежье 24.08.2018 22:58

Трамп отменил визит Помпео в КНДР, но надеется на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в пятницу отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - написал Д.Трамп в Twitter.

В то же время Д.Трамп заявил, что он хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", - написал Д.Трамп.

В серии твитов, опубликованных в пятницу, Д.Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР.

"Кроме того, из-за нашей более жесткой позиции по торговле с Китаем, я не считаю, что они (Китай - ИФ) помогают в процессе денуклеаризации так, как они делали это раньше (несмотря на действующие санкции ООН)", - написал Д.Трамп.

М.Помпео, подчеркнул Д.Трамп, "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".

Накануне сообщалось, что госсекретарь США М.Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с М.Помпео в КНДР должен был отправиться спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган, о назначении которого объявил М.Помпео. Этот визит в Северную Корею должен был стать четвертым для М.Помпео.

В госдепартаменте США, комментируя предстоящий визит М.Помпео в КНДР, в четверг заявляли, что госсекретарь США не планирует встречаться с Ким Чен Ыном, а встреча должна была проводиться в рамках процесса нормализации отношений.

В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ВИЗИТ, ОТМЕНА


Похожие новости


Администрация Трампа недооценивает способность КНДР сопротивляться санкционному давлению США - северокорейские СМИ Пхеньян требует от США подписания мирного договора для разрядки напряженности на Корейском полуострове Трамп ждет скорой встречи с лидером КНДР Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне Пхеньян передаст останки американских солдат Вашингтону 27 июля - агентство КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона - эксперты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]