Трамп отменил визит Помпео в КНДР, но надеется на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в пятницу отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю.
"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - написал Д.Трамп в Twitter.
В то же время Д.Трамп заявил, что он хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", - написал Д.Трамп.
В серии твитов, опубликованных в пятницу, Д.Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР.
"Кроме того, из-за нашей более жесткой позиции по торговле с Китаем, я не считаю, что они (Китай - ИФ) помогают в процессе денуклеаризации так, как они делали это раньше (несмотря на действующие санкции ООН)", - написал Д.Трамп.
М.Помпео, подчеркнул Д.Трамп, "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".
Накануне сообщалось, что госсекретарь США М.Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с М.Помпео в КНДР должен был отправиться спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган, о назначении которого объявил М.Помпео. Этот визит в Северную Корею должен был стать четвертым для М.Помпео.
В госдепартаменте США, комментируя предстоящий визит М.Помпео в КНДР, в четверг заявляли, что госсекретарь США не планирует встречаться с Ким Чен Ыном, а встреча должна была проводиться в рамках процесса нормализации отношений.
В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.
Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.
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