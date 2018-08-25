Германия приложит усилия для улучшения условий проживания людей в зоне Карабахского конфликта - Меркель

Берлин приложит усилия с целью обеспечения безопасности и улучшения условий проживаний населения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нас радует, что в прифронтовой зоне сегодня относительно спокойно, что люди не страдают. Германия предпримет усилия для улучшения условия проживания населения в соответствующих регионах», - подчеркнула А.Меркель на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции.

А.Меркель отметила, что Германия продолжит работать в этом направлении, в соответствии с принятыми Советом безопасности ООН резолюциями по оккупированным территориям Азербайджана.