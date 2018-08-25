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Карабахский конфликт 25.08.2018 21:51

Германия приложит усилия для улучшения условий проживания людей в зоне Карабахского конфликта - Меркель

Берлин приложит усилия с целью обеспечения безопасности и улучшения условий проживаний населения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нас радует, что в прифронтовой зоне сегодня относительно спокойно, что люди не страдают. Германия предпримет усилия для улучшения условия проживания населения в соответствующих регионах», - подчеркнула А.Меркель на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции.

А.Меркель отметила, что Германия продолжит работать в этом направлении, в соответствии с принятыми Советом безопасности ООН резолюциями по оккупированным территориям Азербайджана.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]