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Дальнее зарубежье 27.08.2018 20:40

Москва вырабатывает ответы на действия США на российском направлении, которые сработают - Рябков

Россия отрабатывает такие ответы на происходящее в США в отношении России, которые сработают, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в прямом эфире телеканала "Россия 1" в понедельник.

"Врага уважают, несомненно. Мы уважаем всех своих противников. Мы считаем, что это люди, обличенные большой властью, широкими возможностями, но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами. Мы глубоко анализируем происходящее, мы вырабатываем такие решения, такие модели ответа на происходящее в США в отношении России, которые, я уверен, сработают, будут эффективны", - сказал С.Рябков.

"И как бы авторы законопроектов, которые плодятся с невероятной скоростью в конгрессе, нацеленные на унижение России, на наше ослабление, ни старались нас запугать, таких попыток было и будет великое множество, мы выстоим", - заявил он.

"Само название этого законопроекта, руку к которому приложил уже на исходе жизни ушедший Маккейн, "законопроект из ада", нас не пугает. Мы не таких бесов видали. Мы будем бесогонством заниматься упорно, твердо и эффективно", - подчеркнул С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТВЕТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]