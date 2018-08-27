Москва вырабатывает ответы на действия США на российском направлении, которые сработают - Рябков

Россия отрабатывает такие ответы на происходящее в США в отношении России, которые сработают, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в прямом эфире телеканала "Россия 1" в понедельник.
"Врага уважают, несомненно. Мы уважаем всех своих противников. Мы считаем, что это люди, обличенные большой властью, широкими возможностями, но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами. Мы глубоко анализируем происходящее, мы вырабатываем такие решения, такие модели ответа на происходящее в США в отношении России, которые, я уверен, сработают, будут эффективны", - сказал С.Рябков.
"И как бы авторы законопроектов, которые плодятся с невероятной скоростью в конгрессе, нацеленные на унижение России, на наше ослабление, ни старались нас запугать, таких попыток было и будет великое множество, мы выстоим", - заявил он.
"Само название этого законопроекта, руку к которому приложил уже на исходе жизни ушедший Маккейн, "законопроект из ада", нас не пугает. Мы не таких бесов видали. Мы будем бесогонством заниматься упорно, твердо и эффективно", - подчеркнул С.Рябков.
Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Нефть стабильна в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $76,2 за баррель
Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю
Экономический и военный блок РФ готовятся к новым волнам санкций США - Рябков
В Шамахинском районе будет построен Центр ASAN xidmet
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений