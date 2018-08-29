Глава МИД Саудовской Аравии заявил о необходимости новых санкций против Ирана

Эр-Рияд считает необходимым усилить санкционное давление на Тегеран, заявил в среду глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Иран заслуживает того, чтобы мы приняли больше санкций в отношении этого государства", - сказал А.аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.