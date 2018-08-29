Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 20° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Регион 29.08.2018 16:21

Глава МИД Саудовской Аравии заявил о необходимости новых санкций против Ирана

Эр-Рияд считает необходимым усилить санкционное давление на Тегеран, заявил в среду глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Иран заслуживает того, чтобы мы приняли больше санкций в отношении этого государства", - сказал А.аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, МИД, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Саудовская Аравия работает над политическим урегулированием в Сирии с сохранением ее суверенитета - глава МИД Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в препятствовании мирному процессу в Йемене Глава турецкого МИД отправляется в Саудовскую Аравию обсуждать кризис вокруг Катара Саудовский министр иностранных дел допускает силовое смещение Асада Глава МИД Саудовской Аравии рассматривает действия РФ в Сирии как вмешательство в межконфессиональный конфликт на Ближнем Востоке Лавров и первый замглавы МИД Саудовской Аравии обсуждают в столице Кувейта двусторонние отношения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]