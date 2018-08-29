Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом в рамках СНГ - Лавров

Россия готова продолжать сотрудничество с Украиной в рамках СНГ, если Киев заинтересован в сохранении взаимодействия, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим саудовским коллегой.
"Могу вас заверить, при всей русофобской заряженности нынешнего украинского руководства, если здравый смысл будет пробивать себе дорогу и если украинские коллеги проявят интерес в сохранении взаимодействия по тем или иным направлениям в пространстве СНГ и со своими соседями, то мы, конечно же, будем делать так же", - сказал С.Лавров.
Вместе с тем глава МИД РФ увязал заявление Киева о возможности выхода из договора о дружбе с Россией с грядущими президентскими выборами на Украине.
"Я думаю, чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве", - сказал С.Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что "не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны, потому что этих намерений высказывается слишком много".
Он напомнил о том, что у Украины "были намерения дипломатические отношения разорвать, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией".
"Давайте дождемся, когда дело будет сделано, какое-то из этих намерений будет реализовываться", - сказал С.Лавров.
Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Экспорт нефти из Венесуэлы снова под угрозой, основной терминал закрыт из-за аварии
Цена газа в Европе пробила $300/тыс. куб. м на фоне первых предсказаний морозной зимы
Нефть усилила рост на данных о падении запасов в США, Brent подорожала до $76,7
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений