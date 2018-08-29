Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом в рамках СНГ - Лавров

Россия готова продолжать сотрудничество с Украиной в рамках СНГ, если Киев заинтересован в сохранении взаимодействия, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим саудовским коллегой.

"Могу вас заверить, при всей русофобской заряженности нынешнего украинского руководства, если здравый смысл будет пробивать себе дорогу и если украинские коллеги проявят интерес в сохранении взаимодействия по тем или иным направлениям в пространстве СНГ и со своими соседями, то мы, конечно же, будем делать так же", - сказал С.Лавров.

Вместе с тем глава МИД РФ увязал заявление Киева о возможности выхода из договора о дружбе с Россией с грядущими президентскими выборами на Украине.

"Я думаю, чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве", - сказал С.Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны, потому что этих намерений высказывается слишком много".

Он напомнил о том, что у Украины "были намерения дипломатические отношения разорвать, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией".

"Давайте дождемся, когда дело будет сделано, какое-то из этих намерений будет реализовываться", - сказал С.Лавров.