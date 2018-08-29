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СНГ 29.08.2018 19:35

Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом в рамках СНГ - Лавров

Россия готова продолжать сотрудничество с Украиной в рамках СНГ, если Киев заинтересован в сохранении взаимодействия, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим саудовским коллегой.

"Могу вас заверить, при всей русофобской заряженности нынешнего украинского руководства, если здравый смысл будет пробивать себе дорогу и если украинские коллеги проявят интерес в сохранении взаимодействия по тем или иным направлениям в пространстве СНГ и со своими соседями, то мы, конечно же, будем делать так же", - сказал С.Лавров.

Вместе с тем глава МИД РФ увязал заявление Киева о возможности выхода из договора о дружбе с Россией с грядущими президентскими выборами на Украине.

"Я думаю, чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве", - сказал С.Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны, потому что этих намерений высказывается слишком много".

Он напомнил о том, что у Украины "были намерения дипломатические отношения разорвать, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией".

"Давайте дождемся, когда дело будет сделано, какое-то из этих намерений будет реализовываться", - сказал С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]