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СНГ 02.09.2018 09:34

Боевик ликвидирован в Дагестане - источник

Уничтоженный в Дагестане боевик является главарем "кизилюртовской" бандгруппы, которая на сегодняшний день является последней действующей на территории республики, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Личность боевика установлена. По предварительным данным, он причастен к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, где двое полицейских получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, участники этой банды причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана.

Как сообщалось, боевик уничтожен вечером 1 сентября в Хасавюртовском районе Дагестана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИК, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]