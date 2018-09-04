Генсек ООН призвал власти Мьянмы освободить осужденных журналистов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озабочен приговором, вынесенным судом Мьянмы двум журналистам, и призывает к его отмене, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
При этом А.Гутерриш сообщил, что генеральный секретарь считает "недопустимым привлечение к ответственности журналистов за сообщения о нарушении прав человека представителей народности рохинджа".
С требованием к властям Мьянмы о "немедленном и без всяких предварительных условий" отмене приговора выступила избранный комиссар ООН Мишель Бачелет, о намерении США добиваться их освобождения заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
Два корреспондента были накануне приговорены судом Мьянмы к семи годам тюремного заключения, сообщили СМИ.
"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.
Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре прошлого года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Unibank сократил в I полугодии обязательства перед ЦБА на 26,5%
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%
АПБ запретило импорт и реализацию в Азербайджане ряда медицинских препаратов
Стоимость всей недвижимости в мире выросла на 6,2% в 2017 году, до $280 трлн
Гражданин Грузии совершил ДТП на погранично-пропускном пункте в Азербайджане, погиб военнослужащий - Госпогранслужба
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк порадовал более ста школьников
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»