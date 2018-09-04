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Дальнее зарубежье 04.09.2018 11:02

Генсек ООН призвал власти Мьянмы освободить осужденных журналистов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озабочен приговором, вынесенным судом Мьянмы двум журналистам, и призывает к его отмене, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

При этом А.Гутерриш сообщил, что генеральный секретарь считает "недопустимым привлечение к ответственности журналистов за сообщения о нарушении прав человека представителей народности рохинджа".

С требованием к властям Мьянмы о "немедленном и без всяких предварительных условий" отмене приговора выступила избранный комиссар ООН Мишель Бачелет, о намерении США добиваться их освобождения заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Два корреспондента были накануне приговорены судом Мьянмы к семи годам тюремного заключения, сообщили СМИ.

"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.

Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре прошлого года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, МЬЯНМА, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]