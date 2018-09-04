Генсек ООН призвал власти Мьянмы освободить осужденных журналистов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озабочен приговором, вынесенным судом Мьянмы двум журналистам, и призывает к его отмене, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

При этом А.Гутерриш сообщил, что генеральный секретарь считает "недопустимым привлечение к ответственности журналистов за сообщения о нарушении прав человека представителей народности рохинджа".

С требованием к властям Мьянмы о "немедленном и без всяких предварительных условий" отмене приговора выступила избранный комиссар ООН Мишель Бачелет, о намерении США добиваться их освобождения заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Два корреспондента были накануне приговорены судом Мьянмы к семи годам тюремного заключения, сообщили СМИ.

"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.

Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре прошлого года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.