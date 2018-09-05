Мэй обсудила с Трампом последнюю информацию по отравлению в Солсбери - агентство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом последние данные расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в среду агентство "Блумберг".
Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.
Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию
Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»