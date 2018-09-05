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Дальнее зарубежье 05.09.2018 19:17

Мэй обсудила с Трампом последнюю информацию по отравлению в Солсбери - агентство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом последние данные расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в среду агентство "Блумберг".

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ТРАМП, СОЛСБЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]