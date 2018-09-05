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Дальнее зарубежье 05.09.2018 20:16

КНДР полна решимости выполнить договоренности с США - посол Северной Кореи в РФ

Пхеньян готов выполнять достигнутые на саммите с США договоренности, надеется на такие же шаги со стороны Вашингтона, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Наша воля - добросовестно выполнять совместные заявления КНДР и США остаётся неизменным, США следует принимать соответствующие меры в ответ на наши искренние усилия", - сказал он в среду в Москве.

"Благодаря благородному чувству и великой миротворческой решимости лидера корейской нации Ким Чен Ына, на Корейском полуострове развивается атмосфера мира и стабильности", - добавил глава дипмиссии.

Посол также отметил нацеленность КНДР на развитие отношений с Россией.

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Тэги: КНДР, США, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]