КНДР полна решимости выполнить договоренности с США - посол Северной Кореи в РФ

Пхеньян готов выполнять достигнутые на саммите с США договоренности, надеется на такие же шаги со стороны Вашингтона, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Наша воля - добросовестно выполнять совместные заявления КНДР и США остаётся неизменным, США следует принимать соответствующие меры в ответ на наши искренние усилия", - сказал он в среду в Москве.

"Благодаря благородному чувству и великой миротворческой решимости лидера корейской нации Ким Чен Ына, на Корейском полуострове развивается атмосфера мира и стабильности", - добавил глава дипмиссии.

Посол также отметил нацеленность КНДР на развитие отношений с Россией.