Северной Корее предстоит еще много работы для выполнения договоренностей с США - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что властям КНДР придется приложить еще множество усилий для реализации договоренностей, которых достигли президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита 12 июня в Сингапуре.
"Все еще есть огромное количество работы, которую надо сделать. Ядерных или ракетных испытаний (в последнее время у КНДР - ИФ) не было... однако работа для достижения стратегического сдвига (в двусторонних отношениях - ИФ) продолжается", - сказал М.Помпео во время визита в Индию.
Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён, вернувшийся из поездки в Пхеньян, заявил, что во время встречи с Ким Чен Ыном северокорейский лидер выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.
В свою очередь президент США Дональда Трамп в четверг выразил слова благодарности Ким Чен Ыну за его доверие.
"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в четверг.
Однако в августе западные СМИ сообщали, что М.Помпео отменил намеченный визит в Пхеньян по настоянию президента Д.Трампа. По данным газеты "Вашингтон пост", Д.Трамп вынудил М.Помпео отменить визит из-за того, что тот получил из Пхеньяна от зампреда ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля письмо, написанное в "агрессивном" тоне.
Госсекретарь, вице-президент и глава нацразведки США заявляют, что не являются авторами статьи о борьбе против политики Трампа
Эрдоган в середине сентября совершит официальный визит в Азербайджан – СМИ
Россельхознадзор Дагестана не пустил в РФ около 60 тонн продукции АПК из Азербайджана, Ирана и Турции
В правительстве обсудили эффективное использование транспортных средств, полученных Аграркредитом в рамках оздоровления МБА
SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
70% жителей Азербайджана владеет русским языком – российский омбудсмен
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»