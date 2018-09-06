Северной Корее предстоит еще много работы для выполнения договоренностей с США - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что властям КНДР придется приложить еще множество усилий для реализации договоренностей, которых достигли президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита 12 июня в Сингапуре.

"Все еще есть огромное количество работы, которую надо сделать. Ядерных или ракетных испытаний (в последнее время у КНДР - ИФ) не было... однако работа для достижения стратегического сдвига (в двусторонних отношениях - ИФ) продолжается", - сказал М.Помпео во время визита в Индию.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён, вернувшийся из поездки в Пхеньян, заявил, что во время встречи с Ким Чен Ыном северокорейский лидер выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь президент США Дональда Трамп в четверг выразил слова благодарности Ким Чен Ыну за его доверие.

"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в четверг.

Однако в августе западные СМИ сообщали, что М.Помпео отменил намеченный визит в Пхеньян по настоянию президента Д.Трампа. По данным газеты "Вашингтон пост", Д.Трамп вынудил М.Помпео отменить визит из-за того, что тот получил из Пхеньяна от зампреда ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля письмо, написанное в "агрессивном" тоне.