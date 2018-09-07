Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном

Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайан Макфитерс прибыл с визитом в Азербайджан.

"Б.Макфитерс прибыл в Баку для участия на форуме, посвященном конкурентоспособности экономики Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в американском посольстве.

В ходе визита Б.Макфитерс проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться вопросы развития экономического сотрудничества.