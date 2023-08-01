Госдеп США видит перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном находится в пределах достижимого, и Вашингтон продолжает работу с обеими сторонами над компромиссами, заявил во вторник на пресс-брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы полагаем, что мирное соглашение - в пределах достижимого", - сказал он.

"Мы продолжаем взаимодействие на уровне высокопоставленных официальных лиц госдепартамента с представителями из Армении и Азербайджана и призываем их достичь нелегких, но необходимых компромиссов для того, чтобы прийти к окончательному соглашению о мире", - добавил Миллер.