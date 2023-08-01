Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Внешняя политика 01.08.2023 22:40

Госдеп США видит перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном находится в пределах достижимого, и Вашингтон продолжает работу с обеими сторонами над компромиссами, заявил во вторник на пресс-брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы полагаем, что мирное соглашение - в пределах достижимого", - сказал он.

"Мы продолжаем взаимодействие на уровне высокопоставленных официальных лиц госдепартамента с представителями из Армении и Азербайджана и призываем их достичь нелегких, но необходимых компромиссов для того, чтобы прийти к окончательному соглашению о мире", - добавил Миллер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит в отставку Алиев и Блинкен обсудили вооруженную провокацию Армении на ППП «Лачин» и факты контрабанды в автомобилях МККК США поддерживают дальнейшие усилия по достижению прочного мира между Баку и Ереваном - Блинкен Госдеп одобрил военные поставки Тайваню на $440 млн - Пентагон Вашингтон надеется на скорое проведение переговоров между Баку и Ереваном - Госдеп В Госдепе назвали переговоры Блинкена с Цинь Ганом конструктивными и искренними Блинкен опасается, что китайские компании могут передавать технологии двойного назначения России Блинкен рассчитывает в ближайшие недели посетить Китай Алиев и Пайетт обсудили возможности поставок энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора Госдеп считает действия властей Косово причиной роста напряженности в регионе, призывает к деэскалации ситуации

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az