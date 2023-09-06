Алиев и Блинкен обсудили открытие дороги Агдам-Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен провели 1 сентября телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, сообщили в среду в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе беседы Алиев подчеркнул, что Ереван "и созданный и поддерживаемый им незаконный режим в Карабахском регионе Азербайджана препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди", "отказались от ранее достигнутой договоренности о перевозке грузов по этому маршруту по линии Международного комитета Красного Креста".

Глава государства назвал отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди в такой форме "политической манипуляцией", а утверждения о гуманитарном или продовольственном кризисе в Карабахе - "заведомой ложью".

О отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди, дорога Лачин-Ханкенди может быть открыта с применением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана. Президент Азербайджана назвал неприемлемым для Баку любых проявлений сепаратизма.

Алиев расценил доставку Ереваном без согласования с Баку в направлении государственной границы Азербайджана "грузов, как утверждают в Армении, гуманитарного назначения" как "вмешательство во внутренние дела Азербайджана" и "неуважение к территориальной целостности и суверенитету" государства.

Президент Азербайджана заявил, что такая политика Еревана серьезно вредит переговорам по мирному договору.

Глава государства также добавил, что в Карабах по линии Общества Красного Полумесяца Азербайджана было доставлено продовольствие, "однако незаконный режим отказался от него".

Алиев напомнил, что представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана были приглашены в столицу Баку и другие города страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, "но они отказались от этого".

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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