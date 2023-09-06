Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

Внешняя политика 06.09.2023 18:22

Алиев и Блинкен обсудили открытие дороги Агдам-Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен провели 1 сентября телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, сообщили в среду в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе беседы Алиев подчеркнул, что Ереван "и созданный и поддерживаемый им незаконный режим в Карабахском регионе Азербайджана препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди", "отказались от ранее достигнутой договоренности о перевозке грузов по этому маршруту по линии Международного комитета Красного Креста".

Глава государства назвал отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди в такой форме "политической манипуляцией", а утверждения о гуманитарном или продовольственном кризисе в Карабахе - "заведомой ложью".

О отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди, дорога Лачин-Ханкенди может быть открыта с применением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана. Президент Азербайджана назвал неприемлемым для Баку любых проявлений сепаратизма.

Алиев расценил доставку Ереваном без согласования с Баку в направлении государственной границы Азербайджана "грузов, как утверждают в Армении, гуманитарного назначения" как "вмешательство во внутренние дела Азербайджана" и "неуважение к территориальной целостности и суверенитету" государства.

Президент Азербайджана заявил, что такая политика Еревана серьезно вредит переговорам по мирному договору.

Глава государства также добавил, что в Карабах по линии Общества Красного Полумесяца Азербайджана было доставлено продовольствие, "однако незаконный режим отказался от него".

Алиев напомнил, что представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана были приглашены в столицу Баку и другие города страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, "но они отказались от этого".

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ГОСДЕП, РАЗГОВОР


Похожие новости


Вашингтон продолжит оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном - Блинкен Гаджиев обвинил колумниста The Washington Post в оправдании оккупационной политики Армении Армения намеренно обостряет ситуацию на Южном Кавказе - Байрамов Silk Way West Airlines открывает маршрут Баку-Лос-Анджелес Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений Госдеп США видит перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном Алиев и Блинкен обсудили последнюю ситуацию в регионе Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне Байрамов обсудил с представителем Госдепа США вопросы двусторонней повестки и нормализации отношений Баку и Еревана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az