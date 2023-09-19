Глава МИД Азербайджана проинформировал представительницу Госдепа о последних событиях на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что на "полях" 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, в ходе которой проинформировал собеседницу о последних событиях на Южном Кавказе.

"Встретился с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Проинформировал ее о последних событиях в регионе, мерах, принятых (Азербайджаном - ИФ) в ответ на провокации армянских вооруженных сил, незаконно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана", - написал Байрамов во вторник в соцсети "Х" (ранее твиттер).

Р.Керимов