Вашингтон продолжит оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном - Блинкен

Вашингтон продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшегося 1 сентября, Блинкен подчеркнул необходимость диалога и компромисса, а также важность укрепления доверия между сторонами, и пообещал, что США продолжат оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном, говорится в сообщении Госдепа.
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