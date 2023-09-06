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Внешняя политика 06.09.2023 19:26

Вашингтон продолжит оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном - Блинкен

Вашингтон продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшегося 1 сентября, Блинкен подчеркнул необходимость диалога и компромисса, а также важность укрепления доверия между сторонами, и пообещал, что США продолжат оказывать поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном, говорится в сообщении Госдепа.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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