Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что 14 сентября посетит Берлин с визитом.

"Поеду", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе в департаменте информации и печати МИД России "Интерфаксу" сообщили, что визит С.Лаврова в Берлин запланирован на 14 сентября.

"Визит планируется 14 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник сообщал, что в середине сентября ожидается визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного года культуры РФ и Германии.

"Также запланированы переговоры с германским коллегой Хайко Маасом", - сказал тогда собеседник агентства.

Закрытие перекрёстного года культуры России и Германии намечено на 14 сентября.