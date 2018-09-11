Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что 14 сентября посетит Берлин с визитом.
"Поеду", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе в департаменте информации и печати МИД России "Интерфаксу" сообщили, что визит С.Лаврова в Берлин запланирован на 14 сентября.
"Визит планируется 14 сентября", - сказал собеседник агентства.
Ранее дипломатический источник сообщал, что в середине сентября ожидается визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного года культуры РФ и Германии.
"Также запланированы переговоры с германским коллегой Хайко Маасом", - сказал тогда собеседник агентства.
Закрытие перекрёстного года культуры России и Германии намечено на 14 сентября.
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