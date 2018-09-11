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СНГ 11.09.2018 17:16

Лавров подтвердил, что 14 сентября посетит Берлин

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что 14 сентября посетит Берлин с визитом.

"Поеду", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе в департаменте информации и печати МИД России "Интерфаксу" сообщили, что визит С.Лаврова в Берлин запланирован на 14 сентября.

"Визит планируется 14 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник сообщал, что в середине сентября ожидается визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного года культуры РФ и Германии.

"Также запланированы переговоры с германским коллегой Хайко Маасом", - сказал тогда собеседник агентства.

Закрытие перекрёстного года культуры России и Германии намечено на 14 сентября.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЕРЛИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]