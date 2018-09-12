Меркель осудила проявления неонацизма в связи с событиями в Хемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге, осудила проявления неонацизма в связи с событиями в Хемнице.

"Я могу понять каждого, кто возмущен тем, что после убийства выясняется, что подозреваемые нарушали закон раньше или являются людьми, которые могут быть депортированы... Нельзя воспринимать это как извинение для демонстраций, выражающих презрение к людям. Извинений и оснований для травли и насилия, нацистских лозунгов, преследований людей, которые выглядят иначе, которые владеют еврейским рестораном, нападений на полицейских, нет", - сказала канцлер.

В Хемнице 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.

По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами. Полиция задержала двоих подозреваемых, третий находится в розыске. Оба подозреваемых ранее подавали в Германии заявления на предоставление статуса беженца, проверка показала, что один из заявителей свои документы подделал.

Ситуация получила большой общественный резонанс. Новый виток дискуссии развернулся после того, как глава Ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен публично усомнился в подлинности видеозаписей, которые правительство охарактеризовало как "травлю".

По словам А.Меркель, споры о том, как называть такие проявления агрессии, излишни.