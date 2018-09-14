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СНГ 14.09.2018 17:02

В Кремле посоветовали британским властям обращаться напрямую к Петрову и Боширову в случае появления желания взять у них интервью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову вопрос о том, будут ли рассматриваться просьбы британских властей об интервью с этими гражданами, заметив, что Кремль не занимается этими вопросами.

"Это я не знаю. Это нужно у этих граждан спросить, будут ли они рассматривать или нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы же не занимаемся организацией интервью с гражданами России", - добавил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СОЛСБЕРИ, ИНТЕРВЬЮ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]