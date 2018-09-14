В Кремле посоветовали британским властям обращаться напрямую к Петрову и Боширову в случае появления желания взять у них интервью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову вопрос о том, будут ли рассматриваться просьбы британских властей об интервью с этими гражданами, заметив, что Кремль не занимается этими вопросами.

"Это я не знаю. Это нужно у этих граждан спросить, будут ли они рассматривать или нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы же не занимаемся организацией интервью с гражданами России", - добавил Д.Песков.