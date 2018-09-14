Лавров заявил о негативном влиянии санкций США и ЕС против Сирии на восстановление страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции США и ЕС в отношении Сирии препятствуют ее послевоенному восстановлению.
"Безусловно, на состояние страны, в том числе, на усилия по созданию условий для возвращения беженцев влияют односторонние санкции, которые Евросоюз и США ввели против сирийского правительства, резко сократив его возможности доставлять медицинские услуги и многое другое, что необходимо для нормальной жизни людей", - сказал С.Лавров, выступая в пятницу в Берлине.
Глава МИД РФ призвал "не делить сирийскую территорию на хорошую и плохую".
"Поскольку сейчас наши западные коллеги и США, и Евросоюз, в том числе, говорят - мы только будем давать гуманитарную помощь и то не хотим слишком много передавать правительству. А что касается восстановления инфраструктуры, восстановления экономики - это только после того, как начнется так называемый "политический переход", и когда мы убедимся, что этот переход идет в правильном направлении", - сказал С.Лавров.
В этой связи он отметил, что "на территории, которую сейчас незаконно занимают США вместе с подконтрольными им отрядами оппозиции, прежде всего, курдами на восточном берегу Евфрата, вкладываются миллионы и десятки миллионов долларов в то, чтобы делать ровно того, от чего Запад отказывается делать на другой части сирийской территории".
"Иными словами, там создаются более благоприятные условия для населения и, судя по всему, замысел, который в корне противоречит клятвенным заявлениям наших западных коллег, что они будут уважать территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
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