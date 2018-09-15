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СНГ 15.09.2018 09:29

Лавров обсудил в Германии Иран и ограничение экстерриториальных американских санкций - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил иранский вопрос и тему снижения воздействия экстерриториальных санкций США, сообщили в МИД РФ в пятницу вечером.

"Министры подробно проанализировали ситуацию вокруг СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы после выхода из него США, а также возможности ограничения воздействия экстерриториальных американских санкций", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также, согласно сообщению, затрагивалась проблематика межкорейского диалога, отношений Россия-ЕС, состояние отношений Россия - НАТО; перспективы реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса; вопросы борьбы с терроризмом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, на территории Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГЕРМАНИЯ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]