Россия подрывает режим санкций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, утверждает Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что Россия пытается действовать вразрез с санкционным режимом СБ ООН в отношении КНДР.
"Я говорил об этом ранее сегодня с постпредом США при ООН Никки Хейли: Россия пытается активно подрывать резолюции Совбеза ООН (против КНДР - ИФ)" - сказал М.Помпео, выступая в госдепе США.
По словам госсекретаря, в Вашингтоне негативно воспринимают принятие поправок России в текст документов Комитета 1718 Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.
"США никогда не были более приверженными, чем сейчас, тому, чтобы проводить в жизнь эти резолюции. Мы считаем, что они играют ключевую роль в стремлении (президента США - ИФ) Дональда Трампа доказать (лидеру КНДР - ИФ) Ким Чен Ыну, что полная денуклеаризация Корейского полуострова необходима", - подчеркнул М.Помпео.
Накануне пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский сообщил "Интерфаксу", что в доклад группы экспертов Комитета 1718 СБ ООН о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Россия.
Источники в ООН сообщают, что заседание СБ ООН по реализации санкций против Северной Кореи может состояться в будущий понедельник.
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