Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 21° 30° 17 Сен 20° 27° 18 Сен 18° 26°

Дальнее зарубежье 15.09.2018 12:20

Россия подрывает режим санкций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, утверждает Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что Россия пытается действовать вразрез с санкционным режимом СБ ООН в отношении КНДР.

"Я говорил об этом ранее сегодня с постпредом США при ООН Никки Хейли: Россия пытается активно подрывать резолюции Совбеза ООН (против КНДР - ИФ)" - сказал М.Помпео, выступая в госдепе США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне негативно воспринимают принятие поправок России в текст документов Комитета 1718 Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

"США никогда не были более приверженными, чем сейчас, тому, чтобы проводить в жизнь эти резолюции. Мы считаем, что они играют ключевую роль в стремлении (президента США - ИФ) Дональда Трампа доказать (лидеру КНДР - ИФ) Ким Чен Ыну, что полная денуклеаризация Корейского полуострова необходима", - подчеркнул М.Помпео.

Накануне пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский сообщил "Интерфаксу", что в доклад группы экспертов Комитета 1718 СБ ООН о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Россия.

Источники в ООН сообщают, что заседание СБ ООН по реализации санкций против Северной Кореи может состояться в будущий понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри Лавров назвал вакханалией заявления США о вмешательстве России в американские выборы В Вашингтоне следят за компанией "Сухого" как за возможным объектом для санкционного давления - представитель Минфина США Москва продолжит противодействие диктату США на международной арене - Рябков Постпред США при ООН обвиняет РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии Постпред США в ООН обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в нежелании политического урегулирования в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]