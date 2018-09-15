США возглавят коалицию для отслеживания контрабанды топлива в КНДР - газета

США созывают международную коалицию, чьей целью станет отслеживание судов, поставляющих топливо в КНДР в обход международных санкций, пишет в субботу "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских военных.

"США созывают международную коалицию, чтобы значительно расширить отслеживание судов, поставляющих топливо Северной Корее в нарушение санкций ООН, заявили американские военные", - пишет газета.

В так называемый Координационный центр по обеспечению исполнения обязательств войдут представители семи стран-союзников США: Австралии, Британии, Канады, Франции, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Он будет размещен на борту корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося в Японии. Отслеживанием судов будут заниматься разведывательные самолеты и корабли этих стран. В центре будут работать более 50 сотрудников.

В июле администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ООН предупредить Россию и Китай о наличии данных, согласно которым эти государства продавали нефтепродукты в Северную Корею в нарушение санкций в отношении Пхеньяна.