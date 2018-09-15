США возглавят коалицию для отслеживания контрабанды топлива в КНДР - газета

США созывают международную коалицию, чьей целью станет отслеживание судов, поставляющих топливо в КНДР в обход международных санкций, пишет в субботу "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских военных.
"США созывают международную коалицию, чтобы значительно расширить отслеживание судов, поставляющих топливо Северной Корее в нарушение санкций ООН, заявили американские военные", - пишет газета.
В так называемый Координационный центр по обеспечению исполнения обязательств войдут представители семи стран-союзников США: Австралии, Британии, Канады, Франции, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.
Он будет размещен на борту корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося в Японии. Отслеживанием судов будут заниматься разведывательные самолеты и корабли этих стран. В центре будут работать более 50 сотрудников.
В июле администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ООН предупредить Россию и Китай о наличии данных, согласно которым эти государства продавали нефтепродукты в Северную Корею в нарушение санкций в отношении Пхеньяна.
Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях – Алиев
Турция не откроет границу с Арменией до карабахского урегулирования - Эрдоган
Cильная армия позволит Азербайджану освободить Карабах – Алиев
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 17 сентября планирует привлечь 350 млн манатов
Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри
Азербайджан рассчитывает на увеличение ИБР кредитования проектов в частном секторе
Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье, Россия на 46-м месте - Knight Frank
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I полугодии 2018г увеличился на 20%
Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»