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Дальнее зарубежье 15.09.2018 16:56

США возглавят коалицию для отслеживания контрабанды топлива в КНДР - газета

США созывают международную коалицию, чьей целью станет отслеживание судов, поставляющих топливо в КНДР в обход международных санкций, пишет в субботу "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских военных.

"США созывают международную коалицию, чтобы значительно расширить отслеживание судов, поставляющих топливо Северной Корее в нарушение санкций ООН, заявили американские военные", - пишет газета.

В так называемый Координационный центр по обеспечению исполнения обязательств войдут представители семи стран-союзников США: Австралии, Британии, Канады, Франции, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Он будет размещен на борту корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося в Японии. Отслеживанием судов будут заниматься разведывательные самолеты и корабли этих стран. В центре будут работать более 50 сотрудников.

В июле администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ООН предупредить Россию и Китай о наличии данных, согласно которым эти государства продавали нефтепродукты в Северную Корею в нарушение санкций в отношении Пхеньяна.

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Тэги: США, КНДР, КОАЛИЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]