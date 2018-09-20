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Дальнее зарубежье 20.09.2018 17:30

Сенатор США утверждает, что персональные электронные ящики ряда его коллег стали мишенью для зарубежных хакеров

Американский сенатор-демократ Рон Уайден считает, что членам Сената необходима защита на случай хакерских атак во время выборов, пишет в четверг газета "Политико".

"В моей канцелярии узнали о том, что группировка Fancy Bear (хакеры, которых на Западе связывают с Россией - ИФ) нацелилась на личные электронные ящики, а не на официальные государственные аккаунты. И Fancy Bear может быть лишь верхушкой айсберга", - написал он в послании, направленном лидерам Сената США.

"Также моя канцелярия выяснила, что по меньшей мере одна крупная технологическая компания проинформировала о том, что персональные электронные ящики нескольких сенаторов и сотрудников Сената стали мишенью для зарубежных хакеров", - отметил он.

Сенатор заявил, что необходимо принять меры, которые защитили бы электронную переписку сенаторов не только с официальных рабочих аккаунтов, но и через личную электронную почту.

В начале ноября в США пройдут промежуточные выборы. В ходе выборов 2016 года хакерам удалось добыть и обнародовать часть электронной переписки экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Данный инцидент некоторые представители властей в Вашингтоне связывают с Россией и рассматривают как попытку вмешательства в американские выборы.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ХАКЕРЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]