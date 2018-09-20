Сенатор США утверждает, что персональные электронные ящики ряда его коллег стали мишенью для зарубежных хакеров

Американский сенатор-демократ Рон Уайден считает, что членам Сената необходима защита на случай хакерских атак во время выборов, пишет в четверг газета "Политико".
"В моей канцелярии узнали о том, что группировка Fancy Bear (хакеры, которых на Западе связывают с Россией - ИФ) нацелилась на личные электронные ящики, а не на официальные государственные аккаунты. И Fancy Bear может быть лишь верхушкой айсберга", - написал он в послании, направленном лидерам Сената США.
"Также моя канцелярия выяснила, что по меньшей мере одна крупная технологическая компания проинформировала о том, что персональные электронные ящики нескольких сенаторов и сотрудников Сената стали мишенью для зарубежных хакеров", - отметил он.
Сенатор заявил, что необходимо принять меры, которые защитили бы электронную переписку сенаторов не только с официальных рабочих аккаунтов, но и через личную электронную почту.
В начале ноября в США пройдут промежуточные выборы. В ходе выборов 2016 года хакерам удалось добыть и обнародовать часть электронной переписки экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Данный инцидент некоторые представители властей в Вашингтоне связывают с Россией и рассматривают как попытку вмешательства в американские выборы.
Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО
Минтруда и Агентство по развитию МСП договорились о сотрудничестве
Участие Азербайджана в газификации Болгарии создаст новые возможности для двухстороннего сотрудничества – глава Нацассамблеи
Консорциум Шах-Дениз поставил в Турцию по TANAP около 200 млн кубометров газа - SOСAR
Трамп пытается заменить иранские источники нефти для союзников
SOCAR в IV квартале 2018г введет в строй новую битумную установку на БНПЗ
Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов
В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже
Сборная Азербайджана в сентябрьском рейтинге ФИФА потеряла три позиции
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»