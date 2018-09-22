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СНГ 22.09.2018 18:02

В Дагестане задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Эфендиева

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Эфендиев задержан 22 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время его допрашивает в управлении ФСБ.

"По имеющейся у нас информации, Эфендиев задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении ранее задержанного бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, а также дела о присвоении и растрате и.о. руководителя ГКУ РД "Автохозяйство" Асахаба Абдулатипова, который ранее был задержан", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, И.Эфендиев давал поручения А.Абдулатипову ремонтировать частные автомобили в гаражах ГКУ "Автохозяйство" за счет государства.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]