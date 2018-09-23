Министр нефти Омана: недопоставки нефти на рынок могут составить 600 тыс. б/с

Недопоставки нефти на рынок могут составить 600 тыс. баррелей в сутки, однако пока нет полного понимания, считает министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

По его словам, которые передает агентство Bloomberg, среди ОПЕК+ есть мнение, что нужно сделать больше, чем согласовано в июне (тогда страны ОПЕК+ договорились поддерживать уровень исполнения сделки на уровне 100%, что означало дополнительную поставку на рынок порядка 1 млн б/с, чтобы возместить недопоставки со стороны Венесуэлы и других стран - ИФ).

Министр также высказал мнение, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на предстоящей встрече в воскресенье, вероятно, будет работать над распределением квот по добыче.

Со ссылкой на два источника Bloomberg также сообщает, что технический комитет ОПЕК+ на заседании в субботу не обсуждал никаких возможных увеличений нефтедобычи.