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Дальнее зарубежье 24.09.2018 13:14

Лавров объяснил, почему Россия в 2016 году не поддержала инициативу администрации Обамы по палестино-израильскому урегулированию

Россия в 2016 году не поддержала инициативу прежней администрации США по палестино-израильскому урегулированию, посчитав, что она существенно обострит ситуацию, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В конце 2016 года, когда уходящая администрация Обамы стала продвигать в СБ ООН решения по палестино-израильскому урегулированию, по сути, навязывающие "искусственные" параметры и предрешающие за стороны итоги переговоров, Россия не поддержала эту инициативу США, посчитав, что она неминуемо привела бы к существенному обострению ситуации "на местах" без реальной отдачи", - сказал С.Лавров перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, где будет, обсуждаться, в том числе, и палестино-израильское урегулирование.

"Это было бы контрпродуктивно. И в ходе длительного телефонного разговора в конце декабря с Госсекретарём США мы разъясняли эту российскую позицию, при формировании которой была учтена и просьба Биньямина Нетаньяху", - отметил министр.

"Мы отметили, что не хотим, чтобы уходящая администрация хлопнула дверью и создала проблемы для последующих усилий на этом направлении", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПАЛЕСТИНА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]