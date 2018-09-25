Коллегия ЕЭК перенесла рассмотрение вопроса о получении ЕАЭС статуса наблюдателя в органах ВТО

Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла рассмотрение вопроса о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЭК.
Изначально вопрос был в повестке коллегии ЕЭК на 25 сентября, новая дата рассмотрения этого вопроса пока неизвестна.
"Сегодня вопрос не рассматривался, когда точно он теперь будет вынесен пока неизвестно", - сказали в ЕЭК, не став комментировать причину, по которой рассмотрение вопроса перенеслось.
В пресс-службе ЕЭК пояснили, что "в случае одобрения коллегией и советом ЕЭК вопрос будет вынесен на рассмотрение высшего Евразийского экономического совета, и, если там будет дано одобрение глав государств-членов ЕАЭС, то по согласованию с государствами будет начата работа по получению Союзом статуса наблюдателя в комитете по техническим барьерам в торговле ВТО".
В Минэкономразвития РФ ранее заявляли "Интерфаксу", что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в рабочих органах ВТО.
"Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО "единый голос" по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Из стран Союза только Белоруссия пока не является членом ВТО, но с весны 2016 года существенно активизировала процесс по присоединению к торговой организации.
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