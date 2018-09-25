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СНГ 25.09.2018 20:32

Коллегия ЕЭК перенесла рассмотрение вопроса о получении ЕАЭС статуса наблюдателя в органах ВТО

Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла рассмотрение вопроса о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЭК.

Изначально вопрос был в повестке коллегии ЕЭК на 25 сентября, новая дата рассмотрения этого вопроса пока неизвестна.

"Сегодня вопрос не рассматривался, когда точно он теперь будет вынесен пока неизвестно", - сказали в ЕЭК, не став комментировать причину, по которой рассмотрение вопроса перенеслось.

В пресс-службе ЕЭК пояснили, что "в случае одобрения коллегией и советом ЕЭК вопрос будет вынесен на рассмотрение высшего Евразийского экономического совета, и, если там будет дано одобрение глав государств-членов ЕАЭС, то по согласованию с государствами будет начата работа по получению Союзом статуса наблюдателя в комитете по техническим барьерам в торговле ВТО".

В Минэкономразвития РФ ранее заявляли "Интерфаксу", что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в рабочих органах ВТО.

"Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО "единый голос" по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Из стран Союза только Белоруссия пока не является членом ВТО, но с весны 2016 года существенно активизировала процесс по присоединению к торговой организации.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ВТО, НАБЛЮДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]