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Внешняя политика 27.09.2018 01:15

Путин в Баку проведет переговоры с Алиевым, посетит заключительный этап ЧМ по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Баку с кратким рабочим визитом, где выступит на межрегиональном форуме и проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым.

"Сотрудничество с Азербайджаном осуществляется весьма активно, в том числе на высшем уровне", - рассказал накануне поездки президента его помощник Юрий Ушаков, напомнив, что лидеры встречались 1 сентября в Сочи.

Как ожидается, заметил он, лидеры увидятся и на саммите СНГ в Душанбе 27-28 сентября.

"В Баку президенты посетят 9-й межрегиональный форум, первый из которых прошел в 2010 году и с тех пор проводится на ежегодной основе. Впервые на этом межрегиональном форуме выступят главы государств, что подчеркивает возросшее значение сотрудничества на региональном уровне", - сказал Ю.Ушаков.

Он обратил внимание на то, что В.Путин регулярно посещает аналогичные форумы, в том числе с Казахстаном и Белоруссией. В форуме в Баку принимают участие делегации из 10 российских регионов, представители более 200 российских бизнес-структур. "В рамках форума готовятся к подписанию более 20 совместных документов и контрактов", - заметил Ю.Ушаков.

В ходе двусторонней встречи, по словам Ю.Ушакова, В.Путин и И.Алиев, как ожидается, обсудят итоги договоренностей, которые были достигнуты сторонами 1 сентября.

Во время этой поездки президент РФ также посетит заключительные соревнования чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Баку. "27 сентября состоится заключительный этап 32-го чемпионата мира по дзюдо, наш президент посещал предыдущий чемпионат мира в августе 2017 года в Будапеште и на этот раз тоже будет присутствовать на финальных соревнованиях", - сообщил Ю.Ушаков.

Чемпионат мира по дзюдо проходит под эгидой Международной федерации, в соревнованиях участвует более 800 спортсменов из 125 стран, Россию представляют 30 атлетов - 15 мужчин и 15 женщин.

После завершения программы в Баку президент отправится в Душанбе, где в четверг состоится неформальный ужин лидеров СНГ, а в пятницу пройдет саммит СНГ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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