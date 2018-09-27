Азербайджан и РФ могут увеличить взаимный товарооборот на 20-25% при решении ряда вопросов - Талыбов

Азербайджан и Россия, устранив определенные барьеры в торговле, могут увеличить взаимный товарооборот на 20-25%, считает замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией за 6 месяцев 2018 года вырос на 10%. Анализ показывает, что тенденция роста на 10% сохранится до конца текущего года", - сказал А.Талыбов журналистам в четверг в Баку.
По его словам, Азербайджану и России необходимо решить вопросы, связанные с рядом ограничений, которые мешают предпринимателям реализовывать свои проекты. "В случае устранения этих препятствий мы можем увеличить товарооборот на 20-25%", - отметил он.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана по итогам января-августа 2018 года азербайджано-российский товарооборот составил $1 млрд 477 млн, что на 15,5% больше аналогичного периода 2017 года. При этом объем азербайджанского экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $411 млн 963,8 тыс. (рост на 12,9%), российского экспорта в Азербайджан - $1 млрд 65 млн 36,51 тыс. (рост на 16,6%).
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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