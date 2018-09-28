Туризм в Минэкономразвития будет курировать новый замминистра

Курировать туристическую отрасль в Минэкономразвития будет заместитель министра, эта должность пока вакантна.

В сентябре президент Владимир Путин своим указом передал Минэкономразвития от Минкультуры функции регулирования в сфере туризма. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

До сих пор Минэкономразвития не комментировало возможные структурные изменения в самом ведомстве в связи с появлением новой темы.

В пятницу глава министерства Максим Орешкин сообщил журналистам, что в Минэкономразвития появится новое подразделение.

"У нас будет специальный департамент, и по заму скоро определимся. Сейчас надо пройти все бюрократические процедуры", - отметил он.

"Это будет новый заместитель, он пока не назначен", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, как министерство собирается продвигать инициативу о безвизовом режиме для туристов в условиях отрицательной позиции МИДа, М.Орешкин сказал: "Здесь нет никакого сопротивления. Мы вместе работаем. Мы сейчас будем делать новую стратегию до 2035 года по развитию туризма. Ее будем, конечно же, согласовывать обязательно с МИДом", - отметил М.Орешкин, добавив, что министерство будет предлагать включить эту инициативу в стратегию.