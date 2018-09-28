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СНГ 28.09.2018 14:38

Путин предложил странам СНГ расширить практику взаиморасчетов в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе, прошедшей без прессы, высказался за расширение расчетов в национальных валютах между странами Содружества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В.Путин говорил в своем выступлении о необходимости расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах", - сообщил Д.Песков.

Кроме того, по его словам, президент РФ говорил, что "необходимо максимально раскрыть потенциал Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, чтобы упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков".

В.Путин в своем выступлении говорил также по теме интеллектуальной собственности.

Как отметил Д.Песков, В.Путин обратил внимание на то, что экономические связи между странами СНГ осуществляются в условиях "нелегкой глобальной конъюнктуры".

"Но, тем не менее, это не стало препятствием для того, чтобы в январе-июне текущего года товарооборот внутри Содружества увеличился почти на 15% и составляет сейчас почти 85 млрд долларов", - заметил представитель Кремля.

Д.Песков сообщил также, что в выступлении В.Путина зашла речь и о подготовке празднования в 2020 году 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СНГ, ВАЛЮТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]