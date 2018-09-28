Путин предложил странам СНГ расширить практику взаиморасчетов в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе, прошедшей без прессы, высказался за расширение расчетов в национальных валютах между странами Содружества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В.Путин говорил в своем выступлении о необходимости расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах", - сообщил Д.Песков.
Кроме того, по его словам, президент РФ говорил, что "необходимо максимально раскрыть потенциал Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, чтобы упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков".
В.Путин в своем выступлении говорил также по теме интеллектуальной собственности.
Как отметил Д.Песков, В.Путин обратил внимание на то, что экономические связи между странами СНГ осуществляются в условиях "нелегкой глобальной конъюнктуры".
"Но, тем не менее, это не стало препятствием для того, чтобы в январе-июне текущего года товарооборот внутри Содружества увеличился почти на 15% и составляет сейчас почти 85 млрд долларов", - заметил представитель Кремля.
Д.Песков сообщил также, что в выступлении В.Путина зашла речь и о подготовке празднования в 2020 году 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»
Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван
В Баку в субботу пройдет санкционированный митинг за "Освобождение Карабаха"
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
AzerGold к апрелю 2019г завершит подготовку ТЭО подземной разработки месторождения Човдар
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»