МИД Ирана опроверг заявления Нетаньяху о секретных ядерных складах близ Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу отверг заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о секретных складах материалов для разработок ядерного оружия близ Тегерана и назвал Израиль единственной страной в регионе, тайно разрабатывающей ядерное оружие.
"Никакое искусное шоу не поможет скрыть того, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой разработки ядерного оружия", - написал иранский министр в "Твиттере".
"Самое время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную ядерную программу для международных инспекторов", - добавил он.
Накануне израильский премьер, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Иран в тайных разработках ядерного оружия и хранении около 300 тонн материалов и оборудования для данных разработок на секретном складе близ Тегерана.
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