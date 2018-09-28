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Дальнее зарубежье 28.09.2018 20:11

МИД Ирана опроверг заявления Нетаньяху о секретных ядерных складах близ Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу отверг заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о секретных складах материалов для разработок ядерного оружия близ Тегерана и назвал Израиль единственной страной в регионе, тайно разрабатывающей ядерное оружие.

"Никакое искусное шоу не поможет скрыть того, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой разработки ядерного оружия", - написал иранский министр в "Твиттере".

"Самое время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную ядерную программу для международных инспекторов", - добавил он.

Накануне израильский премьер, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Иран в тайных разработках ядерного оружия и хранении около 300 тонн материалов и оборудования для данных разработок на секретном складе близ Тегерана.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, АТОМ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]