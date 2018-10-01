ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 10,7 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдемирском районе.

Автодорога Баку-Алят-Газах-Госграница с Грузией (184 км)-Пирили-Мурадхан-Сор Сор соединяет три населенных пункта с населением 11 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде