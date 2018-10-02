Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу его указы об освобождении с должностей министров и губернаторов от партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы. Во-первых, чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Н.Пашинян на митинге в центре Еревана во вторник.

При этом он отметил, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - подчеркнул Н.Пашинян.

После его отставки в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил Н.Пашинян.

Н.Пашинян во вторник распорядился подготовить указы об освобождении с должностей всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". "С этого момента все они считаются уволенными", - сказал Н.Пашинян на митинге.

При этом партия "Дашнакцутюн" ранее сама отозвала своих министров из правительства Армении. "Учитывая создавшуюся напряжённую ситуацию и атмосферу преград, партия "Дашнакцутюн" отзывает своих членов из правительства", - сообщил представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян партийному телеканалу "Еркир медиа".

Обострение ситуации в Армении произошло после того, как парламент Армении на внеочередном заседании вечером во вторник проголосовал за принятие законопроекта, затрудняющего роспуск высшего законодательного органа страны.

Н.Пашинян назвал поддерживающих этот законопроекта контрреволюционерами и призвал своих сторонников собраться на митинг у здания парламента.

Правительство Армении, в основном, сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства, министра транспорта и информационных технологий и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.