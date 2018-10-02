Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу его указы об освобождении с должностей министров и губернаторов от партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".
"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы. Во-первых, чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Н.Пашинян на митинге в центре Еревана во вторник.
При этом он отметил, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - подчеркнул Н.Пашинян.
После его отставки в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил Н.Пашинян.
Н.Пашинян во вторник распорядился подготовить указы об освобождении с должностей всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". "С этого момента все они считаются уволенными", - сказал Н.Пашинян на митинге.
При этом партия "Дашнакцутюн" ранее сама отозвала своих министров из правительства Армении. "Учитывая создавшуюся напряжённую ситуацию и атмосферу преград, партия "Дашнакцутюн" отзывает своих членов из правительства", - сообщил представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян партийному телеканалу "Еркир медиа".
Обострение ситуации в Армении произошло после того, как парламент Армении на внеочередном заседании вечером во вторник проголосовал за принятие законопроекта, затрудняющего роспуск высшего законодательного органа страны.
Н.Пашинян назвал поддерживающих этот законопроекта контрреволюционерами и призвал своих сторонников собраться на митинг у здания парламента.
Правительство Армении, в основном, сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями.
Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства, министра транспорта и информационных технологий и министра экономического развития и инвестиций.
Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.
МИД Ирана отвергает обвинения Франции в причастности иранцев к подготовке теракта близ Парижа
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Министры нефти стран-участниц нового соглашения ОПЕК+ после 2018г планируют встречаться 2 раза в год для оценки ситуации
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»